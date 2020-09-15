Разочаровался в партии: от руководителя волынских "Слуг народа" Стернийчука ушел помощник

Павел Горошкевич обвинил областное руководство "Слуг" в денежных сделках и непрозрачном выдвижении кандидата в мэры Владимира-Волынского

Павел Горошкевич обвинил областное руководство "Слуг" в денежных сделках и непрозрачном выдвижении кандидата в мэры Владимира-Волынского

Фото: Павел Горошкевич Facebook

Об этом Горошкевич заявил в видео, которое обнародовал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Павел Горошкевич отметил, что разочаровался в действиях областного избирательного и партийного штаба политсилы, а также выступает против кандидата на должность городского головы Владимира-Волынского от "Слуги народа" Николая Юнака.

Несмотря на все успехи, наш романтизм и энергию просто беззастенчиво использовали бессовестные и бесчестные политики, которые словно паразиты прилипли к политической партии президента. Но не смотря на это, мы продолжаем поддерживать Владимира Зеленского. После последних событий, что развернулись в областном избирательном и партийном штабах "Слуги народа", мы поняли, что дальше нам не по пути. Мы с командой не можем поддерживать решения політштабу и ячейки по выдвижению кандидатом на должность Владимир-Волынского городского головы Николая Юнака, который не способен работать в команде, а все его знают, как человека, который не придерживается своего слова. Для него борьба с коррупцией – пустой звук. Он будет работать на собственное обогащение, развитие своего бизнеса, а не города. Кроме того, Николай Юнак ни дня не работал в нашей команде и всегда искал возможности уйти под брендом рейтинговой партии", – рассказал Горошкевич.

Уже бывший помощник нардепа Стернийчука считает, что решением об избрании Юнака кандидатом на должность городского головы областной центр дискредитирует "Слуг народа" и политику партии.

Итак, мы отказываемся работать со "Слугой народа", а лично я прекращаю свою работу, как представитель партии в Владимир-Волынском новообразованном районе", – говорит Павел Горошкевич.

Я лично прекращаю свою работу как представитель"Слуги Народа ". Потому, что честность и порядочность для меня всегда были самым главным в жизни. Владимир Зеленский Валерий Стернийчук Юрий Погуляко Сергей Бызов Слуга Народа Слуга Народа - Волынь Офис Президента Украины Yevheniya Kravchuk Igor Chernuch Елена Лис Опубликовано Pavlo Goroshkevych Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Напомним, кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября. В партии до сих пор нет единого решения о том, кто именно это будет.