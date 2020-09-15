У партії "ЄС" не будуть висувати свого кандидата в мери Миколаєва

У політсилі не знайшли того, хто вийде у другий тур виборів

У політсилі не знайшли того, хто вийде у другий тур виборів

Фото: з відкритих джерел

Партія "Європейська Солідарність" не буде висувати кандидата на посаду Миколаївського міського голови.

Рішення було прийнято під час засідання Ради Миколаївської міської організації партії "Європейська Солідарність", передає RegioNews. Члени Ради під час обговорення розглянули всі можливі кандидатури, однак, жодна з них не була прийнята як така, що дозволить вийти у другий тур виборів", - йдеться в повідомленні партії. Наголошується, що будь-які інші повідомлення щодо можливого балотування на посаду голови Миколаївської міської ради від партії "Європейська Солідарність" не відповідають дійсності. Раніше повідомлялося, що місцеві вибори проігнорувала майже половина партій.

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