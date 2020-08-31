В "Слузі народу" розповіли, чому представили не всіх кандидатів у мери великих міст
Їх обіцяють оголосити пізніше
Їх обіцяють оголосити пізніше
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому під час позачергового з'їзду не були представлені кандидати у мери всіх великих міст.
Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.
За його словами, правляча партія не представила кандидатів у мери усіх великих міст, тому що досі визначається із їхніми кандидатурами.
Ще однією проблемою в деяких населених пунктах став брак кадрів.
Він додав, що "Слуга народу” ще визначається із своїми кандидатурами у тих містах, які не були представлені під час з'їзду.
Нагадаємо, Зеленський виступив на з'їзді "Слуг народу", він вважає, що цей рік для політсили був нелегким.
Також стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу", на з'їзді представили 23 кандидата.
Стало відомо, коли Рада може розглянути закон про столицюВсі новини »
31 серпня 2020, 17:38Стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу"
31 серпня 2020, 17:02Партія "Слуга народу" почала з'їзд (НАЖИВО)
31 серпня 2020, 16:10
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині