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31 серпня 2020, 18:11 5

В "Слузі народу" розповіли, чому представили не всіх кандидатів у мери великих міст

31 серпня 2020, 18:11 5
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Фото: Facebook
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому під час позачергового з'їзду не були представлені кандидати у мери всіх великих міст.

Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, правляча партія не представила кандидатів у мери усіх великих міст, тому що досі визначається із їхніми кандидатурами.

Ще однією проблемою в деяких населених пунктах став брак кадрів.

Він додав, що "Слуга народу” ще визначається із своїми кандидатурами у тих містах, які не були представлені під час з'їзду.

Нагадаємо, Зеленський виступив на з'їзді "Слуг народу", він вважає, що цей рік для політсили був нелегким.

Також стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу", на з'їзді представили 23 кандидата.

Слуга народа регіони Кандидат З'їзд Олександр Корнієнко
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