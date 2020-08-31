В "Слузі народу" розповіли, чому представили не всіх кандидатів у мери великих міст

Їх обіцяють оголосити пізніше

Їх обіцяють оголосити пізніше

Фото: Facebook

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому під час позачергового з'їзду не були представлені кандидати у мери всіх великих міст.

Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, правляча партія не представила кандидатів у мери усіх великих міст, тому що досі визначається із їхніми кандидатурами.

Ще однією проблемою в деяких населених пунктах став брак кадрів.

Він додав, що "Слуга народу” ще визначається із своїми кандидатурами у тих містах, які не були представлені під час з'їзду.

Нагадаємо, Зеленський виступив на з'їзді "Слуг народу", він вважає, що цей рік для політсили був нелегким.

Також стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу", на з'їзді представили 23 кандидата.