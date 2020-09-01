Кандидат в мэры Луцка от "Слуг народа" станет известным в середине сентября
Окончательного решения в пользу одного из кандидатов пока не приняли
Окончательного решения в пользу одного из кандидатов пока не приняли
Ближе к середине сентября политическая партия “Слуга народа” представит своего кандидата на должность мэра города Луцка.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН.
Как рассказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, окончательного решения в партии еще не приняли.
В Луцке есть наша кандидатура, но там окончательно решение не принято. Мы уже презентуем точно и будем представлять, ближе к середине сентября. А так все были презентованы”, - сказала Кравчук.
Напомним, вчера стали известны все кандидаты в мэры областных центров от "Слуги народа"
Также в "Слуге народа" рассказали, почему не представили всех кандидатов в мэры крупных городов
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