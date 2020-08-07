14:46  07 серпня
"Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів
18:46  07 серпня
На Київщині та Тернопільщині незаконно присвоїли 7 мільйонів соцвиплат учасникам АТО
18:17  07 серпня
В зоні ООС протягом доби бойовики тричі порушували режим тиші
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2020, 19:00

Патрульний з Волині зняв на камеру, як сам брав хабарі

07 серпня 2020, 19:00
Читайте также на русском языке
Правоохоронця вже звільнили з роботи
Правоохоронця вже звільнили з роботи
Фото: umdpl.info
Читайте также
на русском языке

На Волині патрульного підозрюють у хабарництві, яке він сам же зафіксував на власну бодікамеру.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, інформує RegioNews.

На автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району, патрульний зупиняв автомобілі, під приводом перевищення швидкості і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

Троє водіїв дали поліцейському по 200 гривень, ще один – 300. Всі це він зафіксував на свою бодікамеру.

Триває досудове розслідування. Вирішуються питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.

З роботи охоронця порядку вже звільнили.

Нагадаємо, інспектора патрульної поліції Києва судитимуть за побиття адвоката.

хабар прокуратура патрульна поліція Волинь Луцьк
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів
07 серпня 2020, 14:46
Харків потрапив до "червоної" карантинної зони
07 серпня 2020, 13:54
Двоє посадовців постануть перед судом за розтрату 20 млн гривень КМДА
07 серпня 2020, 10:32
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »