Патрульний з Волині зняв на камеру, як сам брав хабарі
Правоохоронця вже звільнили з роботи
Правоохоронця вже звільнили з роботи
На Волині патрульного підозрюють у хабарництві, яке він сам же зафіксував на власну бодікамеру.
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, інформує RegioNews.
На автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району, патрульний зупиняв автомобілі, під приводом перевищення швидкості і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.
Троє водіїв дали поліцейському по 200 гривень, ще один – 300. Всі це він зафіксував на свою бодікамеру.
Триває досудове розслідування. Вирішуються питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.
З роботи охоронця порядку вже звільнили.
Нагадаємо, інспектора патрульної поліції Києва судитимуть за побиття адвоката.
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