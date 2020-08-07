Патрульний з Волині зняв на камеру, як сам брав хабарі

Правоохоронця вже звільнили з роботи

Правоохоронця вже звільнили з роботи

Фото: umdpl.info

На Волині патрульного підозрюють у хабарництві, яке він сам же зафіксував на власну бодікамеру.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, інформує RegioNews.

На автодорозі поблизу села Кременець Рожищенського району, патрульний зупиняв автомобілі, під приводом перевищення швидкості і пропонував водіям за кількасот гривень не притягувати їх до адміністративної відповідальності.

Троє водіїв дали поліцейському по 200 гривень, ще один – 300. Всі це він зафіксував на свою бодікамеру.

Триває досудове розслідування. Вирішуються питання про обрання поліцейському запобіжного заходу.

З роботи охоронця порядку вже звільнили.

Нагадаємо, інспектора патрульної поліції Києва судитимуть за побиття адвоката.