Інспектора патрульної поліції Києва судитимуть за побиття адвоката
Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт відносно інспектора Управління патрульної поліції в місті Києві Департаменту патрульної поліції.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.
Правоохоронець обвинувачується у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством із застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).
За даними слідства, 27 березня 2020 року на ділянці автомобільної дороги "Київ-Чернігів" правоохоронець безпідставно застосував до адвоката та його батька силу і спецзасоби, чим спричинив потерпілим тілесні ушкодження.
У разі доведення вини інспектору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, у Києві припинили діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків