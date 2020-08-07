Інспектора патрульної поліції Києва судитимуть за побиття адвоката

Правоохоронець безпідставно застосував до адвоката та його батька силу

Правоохоронець безпідставно застосував до адвоката та його батька силу

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Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Правоохоронець обвинувачується у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством із застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

За даними слідства, 27 березня 2020 року на ділянці автомобільної дороги "Київ-Чернігів" правоохоронець безпідставно застосував до адвоката та його батька силу і спецзасоби, чим спричинив потерпілим тілесні ушкодження.

У разі доведення вини інспектору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Києві припинили діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків