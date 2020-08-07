Патрульный с Волыни снял на камеру, как сам брал взятки
Полицейского уже уволили с работы
Полицейского уже уволили с работы
На Волыни патрульного подозревают во взяточничестве, которое он сам же зафиксировал на собственную бодикамеру.
Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.
На автодороге вблизи села Кременец Рожищенского района, патрульный останавливал автомобили, под предлогом превышения скорости и предлагал водителям за несколько сотен гривен не привлекать их к административной ответственности.
Трое водителей полицейскому дали по 200 гривен, еще один – 300. Все это он зафиксировал на свою бодикамеру.
Продолжается досудебное расследование. Решаются вопросы об избрании полицейскому меры пресечения.
С работы стража порядка уже уволили.
Напомним, инспектора патрульной полиции Киева будут судить за избиение адвоката.
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