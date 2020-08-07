"Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів

Це вже другий після "Луцької області" "ляп" пропрезидентської партії про Волинь

Це вже другий після "Луцької області" "ляп" пропрезидентської партії про Волинь

Фото: Конкурент

Цього разу «Слуги народу» у своєму проморолику про Волинь зменшили її площу у тисячу разів

Волинський обласний осередок партії "Слуга народу" опублікував рекламний ролик своєї команди, в якому площу Волині "зменшили" в 1000 разів, пише Regionews.

Ролик було викладено на Youtube-каналі політичної сили.

На відео голова Волинського осередку "Слуг народу", нардеп Валерій Стернійчук розповідає про архітектурні і природні принади Волині, а також про її соціально-економічну характеристику.

В той же час на відео з'являється напис, який стверджує, що площа області становить 20,1 км². Натомість реальна площа Волині – 20 143 км².

Нагадаємо, 12 липня в Офісі Президента презентували відео із робочих поїздок Володимира Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь. На відео, яке спочатку з`явилося, а потім зникло зі сторінки Офісу президента та з Youtube, в одному з титрів замість Волинська область написано "Луцька область".