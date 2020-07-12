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12 липня 2020, 16:25 7

В Офісі президента Волинську область перейменували на Луцьку

12 липня 2020, 16:25 7
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В Офісі Президента презентували відео із робочих поїздок Володимира Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь
В Офісі Президента презентували відео із робочих поїздок Володимира Зеленського на Луганщину, Буковину та Волинь
Фото: скрін відео
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На відео, яке спочатку з`явилося, а потім зникло зі сторінки Офісу президента та з Youtube, в одному з титрів замість Волинська область написано "Луцька область"

Ролик опублікували у мережах сьогодні вранці, 12 липня, пише RegioNews.

Луцька область з'явилася в титрах, де інформували про зустріч Зеленського із бізнесменами на заводі "Модерн-Експо". Згодом відео зникло з ютюба та сторінки Офісу Президента, однак його можна знайти у Telegram-каналах.

На відео титр із "Луцькою" областю можна побачити, переглядаючи його у Telegram.

Через кілька годин на сайті Офісу президента та в соцмережах з`явилося виправлене відео, у якому відкригували титри і Луцька область знову стала Волинською.

Нагадаємо, сьогодні вночі на вечірці в нічному клубі поліція охороняла сина Авакова та нардепів.

Офіс президента Волинь президент Луцьк відео Волинська область візит
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