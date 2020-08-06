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У липні Нардеп Тищенко найбільше з політиків витратив на рекламу в соцмережах
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06 серпня 2020, 17:59 2

У липні Нардеп Тищенко найбільше з політиків витратив на рекламу в соцмережах

06 серпня 2020, 17:59 2
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У липні на сторінці Миколи Тищенка було опубліковано 72 рекламних оголошення політичного характеру
У липні на сторінці Миколи Тищенка було опубліковано 72 рекламних оголошення політичного характеру
Фото: Liga.net
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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в липні витратив на політичну рекламу $15,3 тисячі

Про це повідомляє громадська мережа "Опора", пише RegioNews.

"ОПОРА" констатує, що в липні, в міру наближення старту передвиборчої кампанії місцевих виборів, зросла активність українських політиків, партій і політичних спільнот в Facebook і Instagram.

Серед політиків найбільше на політичну рекламу в соцмережах у липні витратив нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко - $15 310. З його сторінки в липні транслювалося 72 рекламних оголошення політичного змісту.

Другу позицію з інвестицій в рекламі займає сторінка колишнього прем'єра Володимира Гройсмана, який в цьому місяці заплатив $ 8268 за трансляцію 99 рекламних оголошень. Третю - сторінка Партії Шарія, яка в липні вклала в рекламу 75 постів $ 6745.

Всього шість рекламних оголошень опублікувала сторінка "ПолітПост", але заплатила за них $ 5402. Сторінка рекламує публікації на клікбейтних ресурсах Znaj.ua і Politeka.net, де мова йде про рейтинги кандидатів на політичні посади в Києві, а також один пост про ситуацію з Нацбанком України.

П'яте місце займає сторінка телевізійного політичного шоу "Шустер LIVE", яка в липні інвестувала в рекламу $ 5208. У рекламі були відео з виступами українських політиків, чиновників, громадських діячів та експертів.

Нагадаємо,16 липня на внутрішньофракційних праймеріз у "Слузі народу" на посаду кандидата в мери Києва Микола Тищенко посів третє місце, поступившись Олександру Дубінскому і майбутній кандидатці в мери столиці Ірині Верещук.

політика реклама Слуга народа нардеп соцмережі піар Володимир Гройсман Микола Тищенко Партія Шарія
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