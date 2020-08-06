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06 серпня 2020, 15:54 3

Рейтинг партії "Слуга народу" продовжує падати - опитування

06 серпня 2020, 15:54 3
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Більшість українців вважають, що справи в державі рухаються у неправильному напрямі
Фото: flickr
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Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися на початку серпня 2020 року, до Верховної Ради змогли б потрапити чотири партії.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За партію "Слуга народу" готові проголосували 25,9% громадян, які підуть на вибори і визначилися із вибором (в середині липня - 27,8%). Серед усіх опитаних за правлячу політсилу віддадуть голос 20,3%.

За партію ОПЗЖ готові проголосувати 17,6% респондентів (в середині липня - 15,5%), за партію "Європейська солідарність" - 15,7% (в липні її рейтинг складав 14,3%).

Також за партію "Батьківщина" віддадуть голоси 10,4%. Решта партій не зможуть потрапити до парламенту.

Половина опитаних зазначили, що цілком впевнені у своєму виборі, 38% – скоріше впевнені, 15% – не впевнені.

За даними дослідження, 20% українців вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямі, 68% – протилежної думки.

Опитування проводилося 5 серпня 2020 року серед 2 тисяч респондентів по всій Україні крім окупованих територій Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, "Євросолідарність" випереджає "Слугу народу" на місцевих виборах в Києві - опитування, із серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку.

вибори рейтинг опитування Слуга народа Верховна Рада
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