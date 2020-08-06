Слоган новий, а грошей немає: в "Голосі" розповіли про підготовку до виборів

Основним гаслом виборчої кампанії партії "Голос" на місцевих виборах буде "Твій голос здатний"

Основним гаслом виборчої кампанії партії "Голос" на місцевих виборах буде "Твій голос здатний"

Фото: Інтерфакс-Україна

У "Голосу" дуже маленький бюджет для кампанії на місцевих виборах – партія буде використовувати кошти, що залишилися з торішньої парламентської кампанії.

Про це повідомила голова партії Кіра Рудик в інтерв'ю "Українській правді", пише RegioNews.

Твій голос здатний" (буде основним гаслом партії "Голос", – ред.) "Твій голос здатний - це чи це". Тобто меседж з підтвердженням про попередні речі, які ми зробили, і з тим, що ми будемо робити далі", — охарактеризувала Рудик новий слоган.

Також Кіра Рудик розповіла, що у партії вкрай мало грошей для масштабної передвиборної кампанії в регіонах:

Його (бюджету для місцевих виборів, — ред.) дуже мало. Те, що залишилося з минулих парламентських. Ще точно не знаю, скільки витратимо. Буду старатися, щоб було менше і менше. Тобто ми будемо вкладати гроші в зовнішню рекламну кампанію", — розповіла Рудик.

У паланах партії розвісити борди по Києву, реклама в інтернеті і, можливо, "щось на телебаченні", передбачає Рудик. Голова "Голосу" додала, що на місцях "кожен буде брати цей макет для себе і там вже хто на що здатний".

Тобто ми гроші в регіони не можемо давати, тому що у нас їх немає", — резюмувала Рудик.

У загальному генеральну лінію партії на майбутніх виборах опрацьовує глава "Head of strategic communication" – Ксенія Єфремова. За словами Рудик, "вона не з політики".

Головою виборчого штабу є Світлана Бондаренко.

Вона працювала в київському штабі цей рік. Вона – операційник, який не спеціалізується на виборах, але спеціалізується на процесах". Але досвід виборчих кампаній Бондаренко має: "По Києву, займалася "Самопоміччю", — розповіла Рудик.

При цьому політтехнолога, який би визначав стратегію партії, у "Голосу" немає, але є багато людей, які "хочуть радити і радять", тобто працюють, як радники. Називати імена Рудик не стала, тому що "з усіма підписані документи про нерозголошення". Рішення в партії приймають централізовано.

Нагадаємо, сьогодні "Слуга народу" озвучила новий гасло передвиборної кампанії.