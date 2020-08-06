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06 серпня 2020, 16:01 1

Слоган новий, а грошей немає: в "Голосі" розповіли про підготовку до виборів

06 серпня 2020, 16:01 1
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Основним гаслом виборчої кампанії партії "Голос" на місцевих виборах буде "Твій голос здатний"
Основним гаслом виборчої кампанії партії "Голос" на місцевих виборах буде "Твій голос здатний"
Фото: Інтерфакс-Україна
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У "Голосу" дуже маленький бюджет для кампанії на місцевих виборах – партія буде використовувати кошти, що залишилися з торішньої парламентської кампанії.

Про це повідомила голова партії Кіра Рудик в інтерв'ю "Українській правді", пише RegioNews.

Твій голос здатний" (буде основним гаслом партії "Голос", – ред.) "Твій голос здатний - це чи це". Тобто меседж з підтвердженням про попередні речі, які ми зробили, і з тим, що ми будемо робити далі", — охарактеризувала Рудик новий слоган.

Також Кіра Рудик розповіла, що у партії вкрай мало грошей для масштабної передвиборної кампанії в регіонах:

Його (бюджету для місцевих виборів, — ред.) дуже мало. Те, що залишилося з минулих парламентських. Ще точно не знаю, скільки витратимо. Буду старатися, щоб було менше і менше. Тобто ми будемо вкладати гроші в зовнішню рекламну кампанію", — розповіла Рудик.

У паланах партії розвісити борди по Києву, реклама в інтернеті і, можливо, "щось на телебаченні", передбачає Рудик. Голова "Голосу" додала, що на місцях "кожен буде брати цей макет для себе і там вже хто на що здатний".

Тобто ми гроші в регіони не можемо давати, тому що у нас їх немає", — резюмувала Рудик.

У загальному генеральну лінію партії на майбутніх виборах опрацьовує глава "Head of strategic communication" – Ксенія Єфремова. За словами Рудик, "вона не з політики".

Головою виборчого штабу є Світлана Бондаренко.

Вона працювала в київському штабі цей рік. Вона – операційник, який не спеціалізується на виборах, але спеціалізується на процесах". Але досвід виборчих кампаній Бондаренко має: "По Києву, займалася "Самопоміччю", — розповіла Рудик.

При цьому політтехнолога, який би визначав стратегію партії, у "Голосу" немає, але є багато людей, які "хочуть радити і радять", тобто працюють, як радники. Називати імена Рудик не стала, тому що "з усіма підписані документи про нерозголошення". Рішення в партії приймають централізовано.

Нагадаємо, сьогодні "Слуга народу" озвучила новий гасло передвиборної кампанії.

вибори політика гроші реклама партія Голос Кіра Рудик
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