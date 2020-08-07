"Слуги народа" "уменьшили" площадь Волыни в тысячу раз

Это уже второй после "Луцкой области" "ляп" пропрезидентской партии о Волыни

Это уже второй после "Луцкой области" "ляп" пропрезидентской партии о Волыни

Фото: Конкурент

На этот раз «Слуги народа» в своем видеоролике о Волынь уменьшили ее площадь в тысячу раз

Волынский областной филиал партии "Слуга народа" опубликовал рекламный ролик своей команды, в котором площадь Волыни "уменьшили" в 1000 раз, пишет Regionews.

Ролик был выложен на Youtube-канале политической силы.

На видео председатель Волынского отделения "Слуг народа", нардеп Валерий Стернийчук рассказывает о архитектурных и природных красотах Волыни, а также о ее социально-экономических характеристиках.

В то же время на видео появляется надпись, которая утверждает, что площадь области составляет 20,1 квадратных километров. В то же время реальная площадь Волыни – 20 143 квадратных километров.

Напомним, 12 июля в Офисе Президента презентовали видео с рабочих поездок Владимира Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь. На видео, которое сначала появилось, а потом исчезло со страницы Офиса президента и с Youtube, в одном из титров вместо Волынская область написано "Луцкая область.