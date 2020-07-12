В Офисе президента Волынскую область переименовали в Луцкую
На видео, которое сначала появилось, а потом исчезло со страницы Офиса президента и с Youtube, в одном из титров вместо Волынская область написано "Луцкая область"
Ролик опубликовали в сетях сегодня утром, 12 июля, пишет RegioNews.
Луцка область появилась в титрах, где информировали о встрече Зеленского с бизнесменами на заводе "Модерн-Экспо". Потом видео исчезло с ютюба и страницы Офиса Президента, однако его можно найти в Telegram-каналах.
На видео титр с "Луцкой" областью можно увидеть, просматривая его в Telegram.
Через несколько часов на сайте Офиса президента и в соцсетях появилось исправленное видео, в котором откорректировали титры и Луцкая область вновь стала Волынской.
Напомним, сегодня ночью на вечеринке в ночном клубе полиция охраняла сына Авакова и нардепов.