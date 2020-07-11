Шахтарі заявили про завершення акції протесту під Офісом президента

Гірники вимагали погашення заборгованості з виплати зарплат

Гірники вимагали погашення заборгованості з виплати зарплат

Фото: Facebook

Всеукраїнська акція протесту шахтарів, яка тривала під Офісом Зеленського з 30 червня, завершилася.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Михайло Волинець, передає RegioNews.

Відсьогодні Всеукраїнська безстрокова акція протесту шахтарів стала історією. Одинадцять днів знадобилося шахтарям "Львіввугілля", "Добропіллявугілля", "Волиньвугілля", "Селидіввугілля", "Первомайськвугілля", "Мирноградвугілля", щоб влада почула людей", - написав він.

За словами нардепа, шахтарі отримали гарантії від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку.

Він додав, що за дорученням президента буде відновлена робота вугледобувних підприємств, що перебувають у режимі простою. Із понеділка до роботи повертаються робітники "Добропіллявугілля".

Нагадаємо, 30 червня під Офіс президента прийшли страйкувати гірники.