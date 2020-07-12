Вимогам для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ

За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області

За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області

В Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину.

Про це повідомили у МОЗ України, пише RegioNews.

Список регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Наразі він складає 22,4% при нормі менше 10. Зазначимо, за минулу добу на Вінничині зареєстрували 16 випадків захворювання.

Таким чином, станом на 12 липня, послабити карантин не можуть:

Вінницька область;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 678 українців.