Вимогам для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ
За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області
За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області
В Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину.
Про це повідомили у МОЗ України, пише RegioNews.
Список регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Наразі він складає 22,4% при нормі менше 10. Зазначимо, за минулу добу на Вінничині зареєстрували 16 випадків захворювання.
Таким чином, станом на 12 липня, послабити карантин не можуть:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернігівська область.
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 678 українців.
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