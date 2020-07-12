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Вимогам для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ
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12 липня 2020, 16:01 4

Вимогам для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ

12 липня 2020, 16:01 4
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За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області
За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області
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В Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину.

Про це повідомили у МОЗ України, пише RegioNews.

Список регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Наразі він складає 22,4% при нормі менше 10. Зазначимо, за минулу добу на Вінничині зареєстрували 16 випадків захворювання.

Таким чином, станом на 12 липня, послабити карантин не можуть:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернігівська область.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 678 українців.

коронавірус Україна карантин Закарпаття Вінницька область Волинська область Чернігівська область Донецька область Тернопільська область
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