Екс-директора харківського КП підозрюють у махінаціях на 2,6 млн гривень

Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років

Фото: khar.gp.gov.ua

Йому загрожує позбавлення волі строком до восьми років

Колишній директор КП "Харківжилбуд" підозрюється в махінаціях на ремонті житлових будинків, через що бюджету міста було завдано збитків у розмірі 2 млн 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру області.

"Досудове розслідування встановило, що директор комунального підприємства перераховував кошти на ремонт житлових будинків приватній фірмі, але фактично роботи виконували працівники підлеглого йому комунального підприємства, тобто роботи приватною фірмою виконувалися тільки на папері", — розповів керівник Харківської місцевої прокуратури Едуард Новіков.

Відповідно до установчих документів, КП має самостійно здійснювати поточний ремонт в будинках, а не укладати договори з фірмами на виконання таких робіт. За фіктивний ремонт приватникам платили з фонду зарплати працівників КП. Після того як кошти на виплату зарплат закінчувалися на рахунках, директор звертався в Харківську міську раду з проханням отримання дотацій.

Таким чином дії посадовця завдали матеріальної шкоди державі в особі Харківської міської ради на суму понад 2 млн 600 тис. гривень.

Наголошується, що подібні "операції" директор здійснював протягом 2017-2018 років. В ході досудового розслідування встановлено 251 епізод злочинної діяльності підозрюваного.

Тепер екс-директору КП загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ виявила на Вінниччині розкрадання 19 млн гривень в оборонній сфері.