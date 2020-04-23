Суд поновив на посаді люстрованого заступника прокурора Хмельниччини

Крім поновлення на посаді Володимиру Шевчуку виплатять також півтора мільйона гривень компенсації за час вимушеного прогулу

Фото: Cторінка прокуратури Хмельницької області у Facebook

Крім поновлення на посаді Володимиру Шевчуку виплатять також півтора мільйона гривень компенсації за час вимушеного прогулу

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Главком".



Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував наказ генерального прокурора від 23 жовтня 2014 року про звільнення Володимира Шевчука з посади заступника прокурора Хмельницької області на підставі закону про очищення влади.



Крім цього, суд зобов`язав Офіс генпрокурора проінформувати Міністерство юстиції України про відкликання відомостей про застосування до Володимира Шевчука заборони протягом 10 років займати посади в органах влади.

У рішенні суду наголошено, що позивач негайно має бути поновлений на посаді заступника прокурора Хмельницької області і отримати 1,5 млн грн компенсації за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 жовтня 2014 року.

Суддя окружного адмінсуду Руслан Арсірій з’ясував, що посада заступника прокурора області потрапила під критерії люстраційного закону.

Водночас столичний суд зауважив, що 24 лютого 2020 року Велика палата Європейського суду з прав людини відмовила Україні в апеляції у справі "Полях та інші проти України". Тим самим, ЄСПЛ фактично підтвердив, що закон України "Про очищення влади" порушує права людини. Це рішення Європейського суду з прав людини є остаточним.



Також суд згадав висновок Венеціанської комісії від 16 грудня 2014 року, де чітко сказано: "…ніхто не може бути предметом люстрації виключно через особисті думки і переконання; свідомі співробітники можуть бути люстровані тільки, якщо їх дії насправді завдали шкоди іншим і вони знали або повинні були знати про це".



"На думку суду, перш ніж застосувати до позивача передбачені у законі про очищення влади заходи відповідальності, відповідач зобов`язаний був встановити його особисту участь та довести вину у вчинені правопорушень, що сприяли узурпації влади Віктора Януковича, підриву основ національної безпеки і оборони, протиправному порушенню прав і свобод людини. Під час розгляду справи суду не було надано доказів вчинення конкретно позивачем зазначених вище правопорушень, проведення стосовно нього будь-яких службових розслідувань, не встановлено його особисту участь. Отже його вина у сприянні узурпації влади не встановлена", - зазначено у рішенні суду.

Таким чином, звільнення позивача з підстав зайняття ним у певний період посади заступника прокурора Хмельницької області і застосування до нього міри колективної відповідальності лише за формальними ознаками є порушення норм Конституції України.

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