Скандальній судді Баришівського районного суду висунули підозру

Раніше вона призупинила ліцензію для авіакомпанії SkyUp

Фото: flickr

Раніше вона призупинила ліцензію для авіакомпанії SkyUp

Судді Баришівського районного суду Олені Литвиненко, яка призупиняла ліцензію лоукостера "SkyUp", оголосили підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2019 року Литвиненко без належного вивчення матеріалів судової справи, винесла ухвалу, якою було зупинено дію ліцензії для авіакомпанії "SkyUp".

Прокурори наголошують, що особа, від імені якої подано позовну заяву, її не підписувала та із позовом не зверталась.

Враховуючи, що суддя відмовилась від отримання письмового повідомлення про підозру, його вручено голові Баришівського районного суду для передачі підозрюваній у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України для вручення повідомлень", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Києві.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я направило комісію в Харківську область, де в обласній інфекційній лікарні на COVID-19 захворіли 27 медичних працівників.