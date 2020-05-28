16:34  28 травня
Зеленський заявив про вихід децентралізаціі на фінішну пряму
17:38  28 травня
"Укрзалізниця" відновлює роботу електричок у 10 областях
14:55  28 травня
Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 травня 2020, 19:49 3

Скандальній судді Баришівського районного суду висунули підозру

Читайте также
на русском языке
28 травня 2020, 19:49 3
Читайте также на русском языке
Раніше вона призупинила ліцензію для авіакомпанії SkyUp
Фото: flickr
Раніше вона призупинила ліцензію для авіакомпанії SkyUp

Судді Баришівського районного суду Олені Литвиненко, яка призупиняла ліцензію лоукостера "SkyUp", оголосили підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2019 року Литвиненко без належного вивчення матеріалів судової справи, винесла ухвалу, якою було зупинено дію ліцензії для авіакомпанії "SkyUp".

Прокурори наголошують, що особа, від імені якої подано позовну заяву, її не підписувала та із позовом не зверталась.

Враховуючи, що суддя відмовилась від отримання письмового повідомлення про підозру, його вручено голові Баришівського районного суду для передачі підозрюваній у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України для вручення повідомлень", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Києві.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я направило комісію в Харківську область, де в обласній інфекційній лікарні на COVID-19 захворіли 27 медичних працівників.


Офіс генпрокурора Ігор Коломойський суддя корупція Баришівський суд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
НАЗК перевірить Ольгу Буславець за заявою Гео Лероса
28 травня 2020, 17:13
Німеччина вимагає від Онищенка покинути країну
28 травня 2020, 16:59
Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes
28 травня 2020, 14:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 травня 2020, 21:57
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »