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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 18:06 21

Головний медик Волині звільнився з посади

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22 квітня 2020, 18:06 21
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Ігор Ващенюк звільнився з посади начальника управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за згодою сторін
Фото: Конкурент
Ігор Ващенюк звільнився з посади начальника управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації за згодою сторін

Таку інформацію з посилання на заступницю голови Волинської ОДА Тетяни Щербак підтвердили в адміністрації, пише RegioNews з посиланням на видання "Конкурент".

Поки що його обов'язки виконує заступник Валерій Руцький.

Ймовірною причиною звільнення Ващенюка називають закиди про неналежну підготовку лікарень Волині до пандемії та приховування інформації щодо захворювання на коронавірус у директора Луцької міської лікарні Лариси Духневич. Офіційно цю інформацію посадовці підтвердили після того, як Духневич самостійно підтвердила свій діагноз. Відомо, що певний час вона лікувалася у лікарні, якою керує. Нещодавно там також діагностовано коронавірус у чотирьох медиків.

Коментуючи своє звільнення Ващенюк сказав, що дотримання медичної таємниці є обов’язковим і для лікарів, і для посадовців, тому й не оприлюднювали інформацію про стан здоров’я директора лікарні.

"Ті, хто мене давно знають, то знаю, що я посади не тримався”, – прокоментував Ігор Ващенюк.

Ігор Ващенюк до 2005 року працював головним лікарем Луцької станції швидкої медичної допомоги. Опісля очолив управління охорони здоров'я.


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