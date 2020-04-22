Одеська СБУ влаштувала в лікарнях перевірки через спалах Covid-19 серед медиків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укринформ.
Як ми раніше повідомляли, Подільську міську лікарню закрили на двотижневий карантин у зв'язку з найбільшим в області за кількістю хворих медиків.
За словами керівниці департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захарьєвої, СБУ буде перевіряти забезпечення опорних лікарень медикаментами та наявність засобів індивідуального захисту медперсоналу.
"Опорні лікарні Одещини забезпечені необхідними медикаментами та засобами індивідуального захисту медперсоналу принаймні на місяць, також все необхідне мають мобільні бригади... Правоохоронці вже перевірили наявність цих засобів та видачу їх персоналу в Одеській інфекційній лікарні і Обласному медичному центрі, зараз співробітники СБУ працюють у Чорноморській лікарні", - зазначила Одарій-Захарьєва.
Всього в лікарнях Одеської області заразилися коронавірусом 21 медпрацівник: в Подольську зафіксовано вісім випадків, в Одесі - чотири, у райцентрі Біляївка - два, а також по одному випадку - в Ізмаїлі, Білгороді-Дністровському, Теплодарі, Кілії та Кодимі. Також захворіла медсестра Ширяєвської районної лікарні. Вона перебуває на самоізоляції. Захворів на коронавірус і медпрацівник Одеського військового госпіталю.
Зазначимо, що станом на 10:00 22 квітня в Одеській області підтвердили вже 151 випадок захворювання COVID-19. Про це повідомив губернатор Куций Максим.
"Нові хворі - з Одеси, Чорноморська, Ширяєве і двоє пацієнтів з Біляївського району. Госпіталізований медпрацівник Одеського військового госпіталю - ВМКЦ ПР", - написав у себе в Facebook Максим Куций.
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