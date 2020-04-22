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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 18:06 21

Главный медик Волыни уволился с должности

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22 апреля 2020, 18:06 21
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Игорь Ващенюк уволился с должности начальника управления охраны здоровья Волынской областной государственной администрации по согласию сторон
Фото: Конкурент
Игорь Ващенюк уволился с должности начальника управления охраны здоровья Волынской областной государственной администрации по согласию сторон

Такую информацию со ссылкой на заместителя председателя Волынской ОГА Татьяны Щербак подтвердили в администрации, пишет RegioNews со ссылкой на издание "Конкурент".

Пока его обов'обязанности выполняет заместитель Валерий Руцкой.

Вероятной причиной увольнения Ващенюка называют упреки ненадлежащую подготовку больниц Волыни к пандемии и сокрытие информации относительно заболевания коронавирус у директора Луцкой городской больницы Ларисы Духневич. Официально эту информацию чиновники подтвердили после того, как Духневич самостоятельно подтвердила свой диагноз. Известно, что некоторое время она лечилась в больнице, которой руководит. Недавно там также диагностирован коронавирус в четырех медиков.

Комментируя свое увольнение Ващенюк сказал, что соблюдение медицинской тайны является обязательным и для врачей, и для чиновников, поэтому и не обнародовали информацию о состоянии здоровья директора больницы.

"Те, кто меня давно знают, то знаю, что я должности не держался”, – прокомментировал Игорь Ващенюк.

Игорь Ващенюк до 2005 года работал главным врачом Луцкой станции скорой медицинской помощи. Спустя возглавил управление охраны здоровья.


Луцк ОГА Волынь кадры увольнение медицина медики
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