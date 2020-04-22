Главный медик Волыни уволился с должности
Такую информацию со ссылкой на заместителя председателя Волынской ОГА Татьяны Щербак подтвердили в администрации, пишет RegioNews со ссылкой на издание "Конкурент".
Пока его обов'обязанности выполняет заместитель Валерий Руцкой.
Вероятной причиной увольнения Ващенюка называют упреки ненадлежащую подготовку больниц Волыни к пандемии и сокрытие информации относительно заболевания коронавирус у директора Луцкой городской больницы Ларисы Духневич. Официально эту информацию чиновники подтвердили после того, как Духневич самостоятельно подтвердила свой диагноз. Известно, что некоторое время она лечилась в больнице, которой руководит. Недавно там также диагностирован коронавирус в четырех медиков.
Комментируя свое увольнение Ващенюк сказал, что соблюдение медицинской тайны является обязательным и для врачей, и для чиновников, поэтому и не обнародовали информацию о состоянии здоровья директора больницы.
"Те, кто меня давно знают, то знаю, что я должности не держался”, – прокомментировал Игорь Ващенюк.
Игорь Ващенюк до 2005 года работал главным врачом Луцкой станции скорой медицинской помощи. Спустя возглавил управление охраны здоровья.
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