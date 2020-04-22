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22 квітня 2020, 12:01 7

В Україні за добу понад 100 медиків захворіли на COVID-19

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22 квітня 2020, 12:01 7
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За добу 21 квітня в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 107 медиків
За добу 21 квітня в Україні коронавірусне захворювання підтвердили у 107 медиків

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, передає RegioNews.

"За минулу добу захворіло 467 осіб, з них 32 дитини і 107 медичних працівників. Було госпіталізовано 90 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. 57 людей одужало, зокрема 9 дітей" — відзвітував Степанов.

Загалом, за словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіли 6 тисяч 592 людини. З них 431 дитина і 1245 медичних працівників.

Як повідомлялось раніше, за даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.


коронавірус Україна хвороба МОЗ медики лікарі
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