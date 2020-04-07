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07 квітня 2020, 15:52 3

У підпільних цехах на Хмельниччині виготовляли вогнепальну зброю

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07 квітня 2020, 15:52 3
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Служба безпеки України у Хмельницькій області викрила організоване угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному виготовленні і збуті стрілецької зброї та боєприпасів
Служба безпеки України у Хмельницькій області викрила організоване угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному виготовленні і збуті стрілецької зброї та боєприпасів

Про це пише RegioNews з посиланням на СБУ та ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.

Троє мешканців регіону нелегально виробляли засоби ураження для продажу. Фігуранти займалися переробкою травматичної зброї у бойову, а також відновлювали застарілі зразки озброєнь.

Підпільні майстерні вони облаштували у гаражному приміщенні в обласному центрі та на території приватного домоволодіння в селищі Ярмолинці. Своїх клієнтів учасники групи підшукували через спеціалізовані інтернет-платформи і поштою переправляли товар замовникам. Також фігуранти самостійно реалізовували засоби ураження на території регіону, зокрема й представникам кримінальних кіл.

Правоохоронці затримали лідера угруповання на одній з вулиць Хмельницького під час спроби незаконного продажу пістолета Макарова та 550 набоїв різного калібру. Раніше оперативники спецслужби задокументували факт протиправного збуту затриманим 6 пістолетів та майже 150 набоїв до них.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова, підствольний гранатомет ГП-25, 8 пістолетів, 2 револьвери, 1100 набоїв різного калібру, комплектуючі до засобів ураження та велику кількість магазинів до автоматів і пістолетів. Також виявлено обладнання та інструменти для виготовлення вогнепальної зброї і боєприпасів.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.


кримінал зброя кримінальна справа Хмельницька область Хмельницький
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