На Рівненщині місцеві ділки разом з лісниками чотири роки незаконно добували пісок
Про це інформує Служба безпеки України, пише RegioNews.
За даними слідства, одна із місцевих комерційних структур під виглядом організації зони відпочинку розпочала у 2016 році незаконну розробку надр державного лісового угіддя.
Зловмисники екскаваторами зняли ґрунтовий покрив на ділянці площею понад 14 га та організували видобуток корисних копалин за допомогою земснарядів. У середньому за день ділки вивозили від 10 до 20 вантажівок із піском по 20 тонн кожна. Реалізовували нелегально видобуту суміш місцевим приватним фірмам за ринковими цінами в обхід податкового законодавства.
Внаслідок протиправної діяльності було завдано суттєвої шкоди екосистемі регіону: на місці нелегальної розробки утворився кількаметровий піщаний кар`єр. Таким чином ділянка відновленню не підлягає.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. На місці нелегального промислу вилучено важку техніку та земснаряд.
Тривають слідчі дії. Встановлюється коло осіб, причетних до протиправної діяльності, у тому числі й посадовці лісового господарства.
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