Шахтарі Волині знову не отримують зарплату
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради, пише RegioNews.
Заступник міського голови Нововолинська Олександр Громик в режимі відеоселектору взяв участь у засіданні тимчасової комісії з погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат під головуванням заступника голови ОДА.
Олександр Громик повідомив, що станом на 1 квітня 2020 року сума заборгованості із заробітної плати на шахтах становить:
ВП "Шахта "Бужанська" – 3659,5 тис. грн;
ВП "Шахта №9 "НВ" – 4022,0 тис. грн;
ДП "Волиньвугілля" (апарат) – 574,7 тис. грн;
ДП "Шахта №1 "НВ" – 700,9 тис. грн;
Таким чином вугільні підприємства Волині сумарно заборгували працівникам майже 10 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у березні шахтарі уже бастували і зверталися до центральної та місцевої влади щодо виплати боргів із зарплати.
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