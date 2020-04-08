Працівникам вугільних шахт Волині заборгували майже десять мільйонів гривень

Фото: Укрінформ

Працівникам вугільних шахт Волині заборгували майже десять мільйонів гривень

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради, пише RegioNews.

Заступник міського голови Нововолинська Олександр Громик в режимі відеоселектору взяв участь у засіданні тимчасової комісії з погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат під головуванням заступника голови ОДА.

Олександр Громик повідомив, що станом на 1 квітня 2020 року сума заборгованості із заробітної плати на шахтах становить:

ВП "Шахта "Бужанська" – 3659,5 тис. грн;

ВП "Шахта №9 "НВ" – 4022,0 тис. грн;

ДП "Волиньвугілля" (апарат) – 574,7 тис. грн;

ДП "Шахта №1 "НВ" – 700,9 тис. грн;

Таким чином вугільні підприємства Волині сумарно заборгували працівникам майже 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у березні шахтарі уже бастували і зверталися до центральної та місцевої влади щодо виплати боргів із зарплати.