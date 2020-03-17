14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 14:40 2

Волинські шахтарі знову бастують

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 14:40 2
Читайте также на русском языке
Майже сто представників двох діючих нововолинських шахт — №9 і "Бужанська" — продовжили свій протест, заблокувавши трасу Ковель — Жовква поблизу державного підприємства "Волиньвугілля"
Фото: БУГ
Майже сто представників двох діючих нововолинських шахт — №9 і "Бужанська" — продовжили свій протест, заблокувавши трасу Ковель — Жовква поблизу державного підприємства "Волиньвугілля"

Про це пише RegioNews з посиланням на volyn.com.ua.

Основні вимоги — виплата заборгованої зарплати, атестація робочих місць, реалізація накопиченого на складах вугілля. Шахтарі також наполягають на звільненні із займаної посади т. в. о. генерального директора ДП "Волиньвугілля" Володимира Юрківа, звинувачуючи його в бездіяльності.

Нова хвиля страйку розпочалася ще минулого тижня. До неї додалося відключення електроенергії на вугільних підприємствах через борг на суму 177 мільйонів гривень, який нагромаджувався роками. В результаті перестало працювати обладнання на шахтах і вентилятори. Це могло призвести до затоплення шахт, яке межує з екологічним лихом.

Наступного дня подачу струму відновили, хоча проблема боргу перед ДП "Регіональні електричні мережі", яке зробило попереджувальний крок, не вирішена.

Як повідомив голова Волинського теркому працівників вугільної промисловості Роман Юзефович, вони проведуть екстрене засідання, аби визначитися стосовно подальших страйків.

До слова, вугілля зараз добувають лише на шахті "Бужанська" — у межах 70–80 тонн на добу, що становить менше 50% від планового показника.

Борг перед працівниками ДП "Волиньвугілля" — більше 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого тижня шахтарі "Волиньвугілля" страйкували під стінами офісу компанії.


шахта шахтар
На Волині дві шахти зупинили роботи - немає електропостачання
11 березня 2020, 13:51
Волинські шахтарі протестують під стінами "Волиньвугілля"
10 березня 2020, 12:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »