Волинські шахтарі знову бастують

Майже сто представників двох діючих нововолинських шахт — №9 і "Бужанська" — продовжили свій протест, заблокувавши трасу Ковель — Жовква поблизу державного підприємства "Волиньвугілля"

Фото: БУГ

Майже сто представників двох діючих нововолинських шахт — №9 і "Бужанська" — продовжили свій протест, заблокувавши трасу Ковель — Жовква поблизу державного підприємства "Волиньвугілля"

Про це пише RegioNews з посиланням на volyn.com.ua.

Основні вимоги — виплата заборгованої зарплати, атестація робочих місць, реалізація накопиченого на складах вугілля. Шахтарі також наполягають на звільненні із займаної посади т. в. о. генерального директора ДП "Волиньвугілля" Володимира Юрківа, звинувачуючи його в бездіяльності.

Нова хвиля страйку розпочалася ще минулого тижня. До неї додалося відключення електроенергії на вугільних підприємствах через борг на суму 177 мільйонів гривень, який нагромаджувався роками. В результаті перестало працювати обладнання на шахтах і вентилятори. Це могло призвести до затоплення шахт, яке межує з екологічним лихом.

Наступного дня подачу струму відновили, хоча проблема боргу перед ДП "Регіональні електричні мережі", яке зробило попереджувальний крок, не вирішена.

Як повідомив голова Волинського теркому працівників вугільної промисловості Роман Юзефович, вони проведуть екстрене засідання, аби визначитися стосовно подальших страйків.

До слова, вугілля зараз добувають лише на шахті "Бужанська" — у межах 70–80 тонн на добу, що становить менше 50% від планового показника.

Борг перед працівниками ДП "Волиньвугілля" — більше 30 мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого тижня шахтарі "Волиньвугілля" страйкували під стінами офісу компанії.

