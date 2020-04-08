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08 апреля 2020, 15:44 3

Шахтеры Волыни снова не получают зарплату

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08 апреля 2020, 15:44 3
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Работникам угольных шахт Волыни задолжали почти десять миллионов гривен
Фото: Укринформ
Работникам угольных шахт Волыни задолжали почти десять миллионов гривен

Об этом говорится на сайте Нововолынского городского совета, пишет RegioNews.

Заместитель городского головы Нововолынска Александр Громик в режиме відеоселектору принял участие в заседании временной комиссии по погашению задолженности по заработной плате, пенсий, стипендий и других социальных выплат под председательством заместителя председателя ОГА.

Александр Громик сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2020 года сумма задолженности по заработной плате на шахтах составляет:

ОП "Шахта "Бужанская" – 3659,5 тыс. грн;

ОП "Шахта №9 "НВ" – 4022,0 тыс. грн;

ГП "Волыньуголь" (аппарат) – 574,7 тыс. грн;

ГП "Шахта №1 "НВ" – 700,9 тыс. грн;

Таким образом угольные предприятия Волыни суммарно задолжали работникам почти 10 миллионов гривен.

Напомним, в марте шахтеры уже бастовали и обращались к центральной и местной власти относительно выплаты долгов по зарплате.


Волынская область Волынь шахта шахтеры зарплаты долги
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