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06 квітня 2020, 12:53 5

На Волині місцеві жителі самотужки гасили палаючий ліс, бо пожежники відмовилися їхати на виклик

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06 квітня 2020, 12:53 5
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Пожежники Волині відмовилися їхати на виклик мешканців  Дубівської громади, мотивуючи відмову тим, що в громади має бути власна пожежна команда
Фото: Cторінка Наталії Тхоржевської у Facebook
Пожежники Волині відмовилися їхати на виклик мешканців  Дубівської громади, мотивуючи відмову тим, що в громади має бути власна пожежна команда

Про це у Facebook повідомила жителька Дубенської громади Ковельського району на Волині Наталія Тхоржевська, пише RegioNews.

Жінка розмістила також фото і відео пожежі, яку ліквідовували місцеві лісники і жителі ближніх до лісу вулиць.

Усі намагання викликати пожежників закінчувалися кинутою слухавкою і обіцянками повідомити місцевого лісника.

"Телефоную в ПОЖЕЖНУ ...Вальяжним голосом черговий без усякого інтересу розпитує про деталі....вогонь тим часом наступає мені на п'яти...все в диму....мимоволі підвищую голос:
- То ви їдете?!
Кидає слухавку....
Телефоную ще раз...Тепер відповідає жінка:
-Зараз ми повідомимо вашого лісника, хай сам дає раду! Ми не їздимо на такі виклики! У вас в громаді має бути своя пожежна служба!!!!!!!
І знов кидає слухавку....", - розповіла пані Наталія.

Останнім часом лісові пожежі стали якимось нашестям, люди таки справді, мов подуріли - куди не глянь , зусібіч...

Опубліковано Наталією Тхоржевською Неділя, 5 квітня 2020 р.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа також і в Чорнобилі. Горять ліси зони відчуження. Підвищився радіаційний фон, у Києві забруднене повітря.

Також недавно у Луцьку горів зоологічний заказник


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