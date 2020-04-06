На Волині місцеві жителі самотужки гасили палаючий ліс, бо пожежники відмовилися їхати на виклик
Про це у Facebook повідомила жителька Дубенської громади Ковельського району на Волині Наталія Тхоржевська, пише RegioNews.
Жінка розмістила також фото і відео пожежі, яку ліквідовували місцеві лісники і жителі ближніх до лісу вулиць.
Усі намагання викликати пожежників закінчувалися кинутою слухавкою і обіцянками повідомити місцевого лісника.
"Телефоную в ПОЖЕЖНУ ...Вальяжним голосом черговий без усякого інтересу розпитує про деталі....вогонь тим часом наступає мені на п'яти...все в диму....мимоволі підвищую голос:
- То ви їдете?!
Кидає слухавку....
Телефоную ще раз...Тепер відповідає жінка:
-Зараз ми повідомимо вашого лісника, хай сам дає раду! Ми не їздимо на такі виклики! У вас в громаді має бути своя пожежна служба!!!!!!!
І знов кидає слухавку....", - розповіла пані Наталія.
Останнім часом лісові пожежі стали якимось нашестям, люди таки справді, мов подуріли - куди не глянь , зусібіч...Опубліковано Наталією Тхоржевською Неділя, 5 квітня 2020 р.
Нагадаємо, масштабна лісова пожежа також і в Чорнобилі. Горять ліси зони відчуження. Підвищився радіаційний фон, у Києві забруднене повітря.
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