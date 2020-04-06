Пожежники Волині відмовилися їхати на виклик мешканців Дубівської громади, мотивуючи відмову тим, що в громади має бути власна пожежна команда

Фото: Cторінка Наталії Тхоржевської у Facebook

Пожежники Волині відмовилися їхати на виклик мешканців Дубівської громади, мотивуючи відмову тим, що в громади має бути власна пожежна команда

Про це у Facebook повідомила жителька Дубенської громади Ковельського району на Волині Наталія Тхоржевська, пише RegioNews.

Жінка розмістила також фото і відео пожежі, яку ліквідовували місцеві лісники і жителі ближніх до лісу вулиць.

Усі намагання викликати пожежників закінчувалися кинутою слухавкою і обіцянками повідомити місцевого лісника.

"Телефоную в ПОЖЕЖНУ ...Вальяжним голосом черговий без усякого інтересу розпитує про деталі....вогонь тим часом наступає мені на п'яти...все в диму....мимоволі підвищую голос:

- То ви їдете?!

Кидає слухавку....

Телефоную ще раз...Тепер відповідає жінка:

-Зараз ми повідомимо вашого лісника, хай сам дає раду! Ми не їздимо на такі виклики! У вас в громаді має бути своя пожежна служба!!!!!!!

І знов кидає слухавку....", - розповіла пані Наталія.

Останнім часом лісові пожежі стали якимось нашестям, люди таки справді, мов подуріли - куди не глянь , зусібіч... Опубліковано Наталією Тхоржевською Неділя, 5 квітня 2020 р.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа також і в Чорнобилі. Горять ліси зони відчуження. Підвищився радіаційний фон, у Києві забруднене повітря.

Також недавно у Луцьку горів зоологічний заказник