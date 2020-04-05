У Чорнобилі гасять пожежу, що охопила 20 гектарів лісу

Радіаційний фон у межах норми

Фото: ДСНС

Радіаційний фон у межах норми

Про це пише RеgioNews з посиланням на ДСНС України.

4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та обов’язкового відселення поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окремих осередків. Проводиться повітряна розвідка авіацією ДСНС.

О 8:40 літак АН-32 вилетів з Ніжина до Зони відчуження для гасіння пожежі. 0 9:53 до вилетів ще один літак АН-32.

Нагадаємо, на Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів. На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа.