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05 квітня 2020, 11:56 6

У Чорнобилі гасять пожежу, що охопила 20 гектарів лісу

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05 квітня 2020, 11:56 6
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Радіаційний фон у межах норми
Фото: ДСНС
Радіаційний фон у межах норми

Про це пише RеgioNews з посиланням на ДСНС України.

4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та обов’язкового відселення поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окремих осередків. Проводиться повітряна розвідка авіацією ДСНС.

О 8:40 літак АН-32 вилетів з Ніжина до Зони відчуження для гасіння пожежі. 0 9:53 до вилетів ще один літак АН-32.

Нагадаємо, на Закарпатті мало не згоріла Долина Нарцисів. На території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря трапилася масштабна пожежа.


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