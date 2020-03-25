У Луцьку горить зоологічний заказник
У Луцьку невідомі підпалили сухостій на Гнідавському болоті. Гнідавське болото – загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні
У Луцьку невідомі підпалили сухостій на Гнідавському болоті. Гнідавське болото – загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні
Про це повідомляє місцеве видання "Під Прицілом" , пише RegioNews.
Пожежа виникла сьогодні, 25 березня, по обіді. Як зазначається, вогняне кільце настільки велике, що працівники ДСНС, які працюють на місці події, досі не можуть його локалізувати.
Як повідомляють очевидці, вогонь дуже близько підібрався до житлових будинків.
На місці події працює ДСНС та поліція.
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