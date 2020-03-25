14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 17:22 1

У Луцьку горить зоологічний заказник

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 17:22 1
Читайте также на русском языке
У Луцьку невідомі підпалили сухостій на Гнідавському болоті. Гнідавське болото – загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні
Фото: Під прицілом
У Луцьку невідомі підпалили сухостій на Гнідавському болоті. Гнідавське болото – загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні

Про це повідомляє місцеве видання "Під Прицілом" , пише RegioNews.

Пожежа виникла сьогодні, 25 березня, по обіді. Як зазначається, вогняне кільце настільки велике, що працівники ДСНС, які працюють на місці події, досі не можуть його локалізувати.

Як повідомляють очевидці, вогонь дуже близько підібрався до житлових будинків.

На місці події працює ДСНС та поліція.


пожежа
На Закарпатті горів цех з виготовлення меблів
23 березня 2020, 15:43
На Прикарпатті горіло 1000 кв м заводу органічного синтезу "Барва"
12 березня 2020, 16:12
На Буковині на пожежі загинули четверо, з них троє дітей
05 березня 2020, 10:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:38
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »