На Волыни местные жители своими силами тушили горящий лес, потому что пожарные отказались ехать на вызов
Об этом в Facebook сообщила жительница Дубенской общины Ковельского района на Волыни Наталья Тхоржевская, пишет RegioNews.
Женщина также разместила фото и видео пожара, который ликвидировали местные лесники и жители ближних к лесу улиц.
Все попытки вызвать пожарных заканчивались брошенной трубкой и обещаниями сообщить местного лесника.
"Звоню в ПОЖАРНУЮ ...Вальяжным голосом дежурный без всякого интереса расспрашивает о деталях....огонь тем временем наступает мне на п'ятки...все в дыму....невольно повышаю голос:
- Так вы едете?!
Бросает трубку....
Звоню еще раз...Теперь отвечает женщина:
-Сейчас мы сообщим вашему леснику, пусть сам справляется! Мы не ездим на такие вызовы! У вас в общине должна быть своя пожарная служба!!!!!!!
И снова бросает трубку....", - рассказала госпожа Наталья.
в Последнее время лесные пожары стали каким-то нашествием, люди таки действительно, словно с ума посходили - куда не глянь , со всех сторон...Опубликовано Натальей Тхоржевською Воскресенье, 5 апреля 2020 г.
Напомним, масштабный лесной пожар также в Чернобыле. Горят лесы зоны отчуждения. Повысился радиационный фон, в Киеве сильно загрязнен воздух.
также недавно в Луцке горел зоологический заказник .
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