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06 апреля 2020, 12:53 5

На Волыни местные жители своими силами тушили горящий лес, потому что пожарные отказались ехать на вызов

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06 апреля 2020, 12:53 5
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Пожарные Волыни отказались ехать на вызов жителей Дубовского общины, мотивируя отказ тем, что у общины должна быть собственная пожарная команда
Фото: Страница Натальи Тхоржевской в Facebook
Пожарные Волыни отказались ехать на вызов жителей Дубовского общины, мотивируя отказ тем, что у общины должна быть собственная пожарная команда

Об этом в Facebook сообщила жительница Дубенской общины Ковельского района на Волыни Наталья Тхоржевская, пишет RegioNews.

Женщина также разместила фото и видео пожара, который ликвидировали местные лесники и жители ближних к лесу улиц.

Все попытки вызвать пожарных заканчивались брошенной трубкой и обещаниями сообщить местного лесника.

"Звоню в ПОЖАРНУЮ ...Вальяжным голосом дежурный без всякого интереса расспрашивает о деталях....огонь тем временем наступает мне на п'ятки...все в дыму....невольно повышаю голос:
- Так вы едете?!
Бросает трубку....
Звоню еще раз...Теперь отвечает женщина:
-Сейчас мы сообщим вашему леснику, пусть сам справляется! Мы не ездим на такие вызовы! У вас в общине должна быть своя пожарная служба!!!!!!!
И снова бросает трубку....", - рассказала госпожа Наталья.

в Последнее время лесные пожары стали каким-то нашествием, люди таки действительно, словно с ума посходили - куда не глянь , со всех сторон...

Опубликовано Натальей Тхоржевською Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

Напомним, масштабный лесной пожар также в Чернобыле. Горят лесы зоны отчуждения. Повысился радиационный фон, в Киеве сильно загрязнен воздух.

также недавно в Луцке горел зоологический заказник .


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