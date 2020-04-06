Пожарные Волыни отказались ехать на вызов жителей Дубовского общины, мотивируя отказ тем, что у общины должна быть собственная пожарная команда

Фото: Страница Натальи Тхоржевской в Facebook

Пожарные Волыни отказались ехать на вызов жителей Дубовского общины, мотивируя отказ тем, что у общины должна быть собственная пожарная команда

Об этом в Facebook сообщила жительница Дубенской общины Ковельского района на Волыни Наталья Тхоржевская, пишет RegioNews.

Женщина также разместила фото и видео пожара, который ликвидировали местные лесники и жители ближних к лесу улиц.

Все попытки вызвать пожарных заканчивались брошенной трубкой и обещаниями сообщить местного лесника.

"Звоню в ПОЖАРНУЮ ...Вальяжным голосом дежурный без всякого интереса расспрашивает о деталях....огонь тем временем наступает мне на п'ятки...все в дыму....невольно повышаю голос:

- Так вы едете?!

Бросает трубку....

Звоню еще раз...Теперь отвечает женщина:

-Сейчас мы сообщим вашему леснику, пусть сам справляется! Мы не ездим на такие вызовы! У вас в общине должна быть своя пожарная служба!!!!!!!

И снова бросает трубку....", - рассказала госпожа Наталья.

в Последнее время лесные пожары стали каким-то нашествием, люди таки действительно, словно с ума посходили - куда не глянь , со всех сторон... Опубликовано Натальей Тхоржевською Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

Напомним, масштабный лесной пожар также в Чернобыле. Горят лесы зоны отчуждения. Повысился радиационный фон, в Киеве сильно загрязнен воздух.

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