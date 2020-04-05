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У центрі Києва вогнем пошкоджено лінії зв'язку Укртелекому
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Ірина Федоляк
Журналіст
05 квітня 2020, 17:03 8

У центрі Києва вогнем пошкоджено лінії зв'язку Укртелекому

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05 квітня 2020, 17:03 8
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На Хрещатику виникла пожежа у підземному колекторі, в якому розміщені електричні кабелі різної напруги
Фото: ДСНС
На Хрещатику виникла пожежа у підземному колекторі, в якому розміщені електричні кабелі різної напруги

Про це повідомляє директор з корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Внаслідок пожежі у міському колекторі пошкоджено кабельні мережі Укртелекому. Аварійні бригади Укртелекому чекають дозволу ДСНС на доступ у приміщення колектору для початку аварійних робіт. Це може бути як сьогодні так і завтра. Під час пожежі постраждали як магістральні, так і місцеві канали зв’язку. Магістральні оптичні канали Укртелеком переключив на альтернативні лінії зв’язку, а локальна мережа очікує ремонту", - пише керівник.

В міському колекторі, що простягається від Бессарабки до Європейської площі розташовані як високовольтні електричні лінії електропостачання, так і лінії зв’язку, в яких відсутня напруга.

Внаслідок пожежі у міському колекторі пошкоджено кабельні мережі Укртелекому. Аваріні бригади Укртелекому чекають...

Опубліковано Mikhail Shuranov Неділя, 5 квітня 2020 р.

5 квітня о 01:47 до ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, 7. Встановлено, що займання виникло у підземному колекторі, в якому розміщені електричні кабелі різної напруги. Для знеструмлення електричних дротів було викликані аварійні бригади ДТЕК "Київські електромережі” та КП "Київміськсвітло”.

Через велику напругу електричних кабелів вогнеборці не могли одразу приступити до ліквідації пожежі.

Аварійні служби поступово видавали дозвіл на ліквідацію тих чи інших участків з напругою кабелів 220 В, 380 В, 10 кВ та 35 кВ. О 9:33 пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, у Чорнобилі масштабна пожежа. Підвищилася радіація (ВІДЕО).

У Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 га. Відтак погіршився радіаційний фон.


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