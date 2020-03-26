На Волині призначили першого заступника губернатора

Сьогодні, 26 березня, першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації призначили Леоніда Кирильчука

Фото: Волинська ОДА

Сьогодні, 26 березня, першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації призначили Леоніда Кирильчука

Про це йдеться на сайті Волинської ОДА, пише RegioNews.

"Уродженець та житель Волинської області, 1957 року народження, Леонід Кирильчук у 1981 році здобув вищу технічну освіту. Має чималий досвід роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Працював на керівних посадах у Волинській облдержадміністрації та Луцькій міській раді. Володіє навичками ведення підприємницької діяльності. Отримав почесне звання "Заслужений працівник сфери послуг України", — йдеться у повідомленні.

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