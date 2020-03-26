На Волыни назначили первого заместителя губернатора

Сегодня, 26 марта, первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации назначили Леонида Кирильчука

Фото: Волынская ОГА

Сегодня, 26 марта, первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации назначили Леонида Кирильчука

Об этом говорится на сайте Волынской ОГА, пишет RegioNews.

"Уроженец и житель Волынской области, 1957 года рождения, Леонид Кирильчук в 1981 году получил высшее техническое образование. Имеет большой опыт работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Работал на руководящих должностях в Волынской облгосадминистрации и Луцком городском совете. Обладает навыками ведения предпринимательской деятельности. Получил почетное звание "Заслуженный работник сферы услуг Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера президент назначил новых глав РГА на Волыни