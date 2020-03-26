На Волыни назначили первого заместителя губернатора
Сегодня, 26 марта, первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации назначили Леонида Кирильчука
Сегодня, 26 марта, первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации назначили Леонида Кирильчука
Об этом говорится на сайте Волынской ОГА, пишет RegioNews.
"Уроженец и житель Волынской области, 1957 года рождения, Леонид Кирильчук в 1981 году получил высшее техническое образование. Имеет большой опыт работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Работал на руководящих должностях в Волынской облгосадминистрации и Луцком городском совете. Обладает навыками ведения предпринимательской деятельности. Получил почетное звание "Заслуженный работник сферы услуг Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера президент назначил новых глав РГА на Волыни
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