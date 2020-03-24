Рейтинг губернаторів в Україні очолив Віталій Кличко

У трійці кращих губернаторів також Олексій Чернишов та Олександр Бондаренко, керманичі Київщини і Дніпропетровщини. В аутсайдерах - голови Чернігівської, Запорізької та Сумської ОДА

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У трійці кращих губернаторів також Олексій Чернишов та Олександр Бондаренко, керманичі Київщини і Дніпропетровщини. В аутсайдерах - голови Чернігівської, Запорізької та Сумської ОДА

Видання "Деловая столица" опублікувало щорічний рейтинг голів облдержадміністрацій на основі показників економічного зростання і соціального благополуччя регіонів, пише RegioNews. За підсумками року на перший рядок піднявся глава Київської міської держадміністрації Віталій Кличко. Друге після Києва місце в рейтингу зайняла Київщина. З 9 липня по 28 жовтня 2019 р Київську ОДА очолював Михайло бно-Айріян, потім його змінив Олексій Чернишов, який 11 березня 2020 році отримав посаду прем'єр-міністра, після чого в.о голови ОДА став Василь Володін. Третій рядок рейтингу зайняв Олександр Бондаренко, який очолює Дніпропетровську ОДА з 13 вересня 2019 р Далі місця в рейтингу розподілилися наступним чином:

4. Владислав Скальський (Вінницька ОДА)

5. Максим Козицький (Львівська ОДА)

6. Олександр Стадник (Миколаївська ОДА)

7. Олег Синегубов (Полтавська ОДА)

8. Максим Куций (Одеська ОДА)

9. Юрій Погуляйко (Волинська ОДА)

10. Олексій Кучер (Харківська ОДА)

11. Віталій Коваль (Рівненська ОДА)

12. Роман Боднар (Черкаська ОДА)

13. Дмитро Габінет (Хмельницька ОДА)

14. Ігор Сопель (до 18 березня 202 року голова Тернопільської ОДА)

15. Сергій Осачук (Чернівецька ОДА)

16. Денис Шмигаль і Віталій Федорів (Івано-Франківська ОДА)

17. Андрій Балон (Кіровоградська ОДА)

18. Юрій Гусєв (Херсонська ОДА)

19. Олексій Гетьманенко (Закарпатська ОДА)

20. Віталій Бунечко (Житомирська ОДА)

21. Андрій Прокопенко (Чернігівська ОДА)

22. Віталій Турінок (Запорізька ОДА)

23. Ірина Купрейчик (в.о. голови Сумської ОДА до 11 березня 2020 року)

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