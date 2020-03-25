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25 березня 2020, 12:12 5

Президент призначив нових голів РДА на Волині

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25 березня 2020, 12:12 5
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Володимир Зеленський призначив нових голів РДА у Ківерцівському, Горохівському та Любомльському районах
Фото: raybori.gov.ua
Володимир Зеленський призначив нових голів РДА у Ківерцівському, Горохівському та Любомльському районах

Про кадрові призначення йдеться у розпорядженнях Президента України, пише RegioNews.

Олександра Устименка звільнили з посади голови Любомльської РДА. На посаду голови райдержадміністрації призначили Ігоря Оксенчука.

Аллу Гонтар призначили на посаду голови Ківерцівської райдержадміністрації.

Сергій Мишленик, відповідно до розпорядження Президента, призначений на посаду голови Горохівської РДА.

Сергія Фесика Президент звільнив з посади голови Любешівської районної державної адміністрації Волинської області y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України.


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