11:01  11 березня
Президент представив нового міністра оборони
10:30  11 березня
Коронавірус: Разумков скасував закордонні відрядження нардепів
14:19  11 березня
Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень
UA | RU
UA | RU
11 березня 2020, 15:55 4

У Сумській області представили нового губернатора

Читайте также
на русском языке
11 березня 2020, 15:55 4
Читайте также на русском языке
Зеленський призначив главою Сумської ОДА колишнього військового прокурора, Романа Грищенко
Фото: Сумська ОДА
Зеленський призначив главою Сумської ОДА колишнього військового прокурора, Романа Грищенко

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Кандидатуру військового прокурора з Харкова затвердили на засіданні уряду 29 січня. Після нього було ще три претенденти - Дмитро Живицький, Анатолій Ченцов і Віталій Ткаченко.

Новий голова регіону вже назвав першочергові напрямки, над якими збирається працювати. Це дороги, інвестиції та медреформа.

Роман Грищенко разом із дружиною Катериною виховують двох дітей: сина Романа й дочку Єлизавету. Новий голова Сумської області має службову квартиру у Харкові, площею 82 кв м. та земельну ділянку у Миколаєві. На банківських рахунках у Грищенка 970 тис грн та $28 тис.

Як інформували RegioNews раніше, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.


ОДА Сумы губернаторы губернатори ОДА
Трофимов розповів про критерії при відборі кандидатів на голів ОДА
07 березня 2020, 10:52
Сумські депутати закликали Зеленського заблокувати закони про продаж землі
19 лютого 2020, 20:04
В Полтаві заступника голови ОДА шукають через Facebook
19 лютого 2020, 14:10
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 березня 2020, 14:09
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
11 березня 2020, 17:51
Чому партію Порошенка на Рівненщині хочуть віддати екс-ведучому "5 каналу"
10 березня 2020, 17:23
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »