У Сумській області представили нового губернатора

Зеленський призначив главою Сумської ОДА колишнього військового прокурора, Романа Грищенко

Фото: Сумська ОДА

Зеленський призначив главою Сумської ОДА колишнього військового прокурора, Романа Грищенко

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Кандидатуру військового прокурора з Харкова затвердили на засіданні уряду 29 січня. Після нього було ще три претенденти - Дмитро Живицький, Анатолій Ченцов і Віталій Ткаченко.

Новий голова регіону вже назвав першочергові напрямки, над якими збирається працювати. Це дороги, інвестиції та медреформа.

Роман Грищенко разом із дружиною Катериною виховують двох дітей: сина Романа й дочку Єлизавету. Новий голова Сумської області має службову квартиру у Харкові, площею 82 кв м. та земельну ділянку у Миколаєві. На банківських рахунках у Грищенка 970 тис грн та $28 тис.

Як інформували RegioNews раніше, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.