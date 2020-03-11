У Сумській області представили нового губернатора
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.
Кандидатуру військового прокурора з Харкова затвердили на засіданні уряду 29 січня. Після нього було ще три претенденти - Дмитро Живицький, Анатолій Ченцов і Віталій Ткаченко.
Новий голова регіону вже назвав першочергові напрямки, над якими збирається працювати. Це дороги, інвестиції та медреформа.
Роман Грищенко разом із дружиною Катериною виховують двох дітей: сина Романа й дочку Єлизавету. Новий голова Сумської області має службову квартиру у Харкові, площею 82 кв м. та земельну ділянку у Миколаєві. На банківських рахунках у Грищенка 970 тис грн та $28 тис.
Як інформували RegioNews раніше, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
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