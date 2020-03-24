У МОЗ розповіли, як правильно користуватися антисептиком
Як передає RegioNews, про це він розказав під час брифінгу 24 березня.
"Якщо у вас немає можливості помити руки з милом біля проточної води, в доступі повинні бути антисептики. Хочу наголосити на правильності їх використання, оскільки останнім часом фіксуємо неправильне використання антисептичних засобів у побуті", - сказав він.
За його словами, просто збризнути антисептиком руки - не ефективно.
"Щоб використання було раціональним, потрібно застосувати 2,5-3 мл антисептику, а після цього протерти руки. Саме така кількість рідини дозволить мати вологі руки протягом 20-30 секунд. За цей час антисептичний засіб подіє на мікроорганізми та віруси, які знаходяться в нас на долонях", - уточнив замміністра.
Як запевнив Ляшко, тільки після такої процедури "ми можемо відчувати безпеку та навіть потерти око, якщо є така необхідність".
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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.
МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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