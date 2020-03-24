У МОЗ розповіли, як правильно користуватися антисептиком

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко надав інструкцію користування антисептичними засобами, якої варто дотримуватися для захисту під час пандемії коронавірусу

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко надав інструкцію користування антисептичними засобами, якої варто дотримуватися для захисту під час пандемії коронавірусу

Як передає RegioNews, про це він розказав під час брифінгу 24 березня.

"Якщо у вас немає можливості помити руки з милом біля проточної води, в доступі повинні бути антисептики. Хочу наголосити на правильності їх використання, оскільки останнім часом фіксуємо неправильне використання антисептичних засобів у побуті", - сказав він.

За його словами, просто збризнути антисептиком руки - не ефективно.

"Щоб використання було раціональним, потрібно застосувати 2,5-3 мл антисептику, а після цього протерти руки. Саме така кількість рідини дозволить мати вологі руки протягом 20-30 секунд. За цей час антисептичний засіб подіє на мікроорганізми та віруси, які знаходяться в нас на долонях", - уточнив замміністра.

Як запевнив Ляшко, тільки після такої процедури "ми можемо відчувати безпеку та навіть потерти око, якщо є така необхідність".

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Нагадаємо, станом на 24 березня в Україні вже 97 хворих на COVID-19.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.