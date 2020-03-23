На Волині намагалися вивезти з України майже 40 тисяч медичних халатів
Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту
Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці зупинили на митному посту "Ягодин" Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.
Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.
Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
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