На Волині намагалися вивезти з України майже 40 тисяч медичних халатів

Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту

Фото: СБУ

Служба безпеки України попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці зупинили на митному посту "Ягодин" Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.

Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше на Волині викрили підпільне виробництво і продаж антисептиків.