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23 березня 2020, 12:06 3

На Волині намагалися вивезти з України майже 40 тисяч медичних халатів

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23 березня 2020, 12:06 3
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Служба безпеки України  попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту
Фото: СБУ
Служба безпеки України  попередила спробу незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці зупинили на митному посту "Ягодин" Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна.

Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.

Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше на Волині викрили підпільне виробництво і продаж антисептиків.


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