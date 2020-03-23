На Волині викрили виробництво фальшивих антисептиків

Служба безпеки України блокувала на Волині виготовлення і продаж по всій Україні контрафактних дезінфікуючих засобів у промислових масштабах на мільйони гривень

Фото: СБУ

Служба безпеки України блокувала на Волині виготовлення і продаж по всій Україні контрафактних дезінфікуючих засобів у промислових масштабах на мільйони гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, ділки налагодили підпільне виробництво лікарського дезінфікуючого засобу відомого бренду. Експерти засвідчили, що нелегально виготовлений лікарський засіб не мав противірусної дії. Його використання могло заподіяти шкоду життю та здоров’ю населення і призвести до непрогнозованих тяжких наслідків, зокрема пришвидшення поширення вірусних інфекцій.

У межах операції правоохоронці затримали на виїзді з Луцька вантажівку, яка перевозила фальсифікат на суму понад 2 млн грн, зокрема майже тонну контрафактної антисептичної продукції.

Під час проведення слідчих дій за місцем виробництва фальсифікатів, виявлено велику кількість сировини для виготовлення контрафактних лікарських препаратів, а також гігієнічних засобів відомих європейських брендів, порожню тару, баки, обладнання для розливу.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про арешт вилученого майна, застосування запобіжних заходів щодо затриманих осіб та оголошення їм про підозру.