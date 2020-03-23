На Волині викрили виробництво фальшивих антисептиків
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
За версією слідства, ділки налагодили підпільне виробництво лікарського дезінфікуючого засобу відомого бренду. Експерти засвідчили, що нелегально виготовлений лікарський засіб не мав противірусної дії. Його використання могло заподіяти шкоду життю та здоров’ю населення і призвести до непрогнозованих тяжких наслідків, зокрема пришвидшення поширення вірусних інфекцій.
У межах операції правоохоронці затримали на виїзді з Луцька вантажівку, яка перевозила фальсифікат на суму понад 2 млн грн, зокрема майже тонну контрафактної антисептичної продукції.
Під час проведення слідчих дій за місцем виробництва фальсифікатів, виявлено велику кількість сировини для виготовлення контрафактних лікарських препаратів, а також гігієнічних засобів відомих європейських брендів, порожню тару, баки, обладнання для розливу.
Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про арешт вилученого майна, застосування запобіжних заходів щодо затриманих осіб та оголошення їм про підозру.
- 14:35 23 березня В аеропорту "Бориспыль" працює два термінали на приліт і на виліт
- 14:30 23 березня У Вінниці б’ють через коронавірус: у СБУ розповіли про фейк
- 14:24 23 березня У МОЗ пояснили, в яких випадках "швидка" таки робитиме тести на коронавірус
- 14:16 23 березня Кличко просить Кабмін скасувати ПДВ на комунальні послуги
- 14:03 23 березня Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом - Ємець
- 14:01 23 березня У Києві вводять обмеження на відвідування магазинів та аптек
- 10:41 23 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ