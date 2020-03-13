На Рівненщині пацієнти замісної терапії продавали наркотики

Чоловіки продавали виписані їм ліки на "чорному" ринку

Фото: ГУ Нацполіції Рівненської області

Чоловіки продавали виписані їм ліки на "чорному" ринку

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області

Правоохоронці провели 6 санкціонованих обшуків у п’ятьох мешканців Здолбунова, котрі перебувають на замісній терапії. Чоловіки продавали виписані ліки на "чорному ринку". Загальна вартість збутих наркотиків становить близько 20 тисяч гривень.

Під час обшуків полісмени знайшли 106 пігулок "бупренорфіну", 23 пігулки "димедролу" та 200 грамів марихуани. Пігулки вилучили та направили на експертизу. Окрім наркотиків правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони, банківські карти та рецепти на виписані медичні препарати.

Двох чоловіків 36-ти та 31-го року затримали та помістили до ізолятора на час слідства. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за фактом збуту наркотиків.