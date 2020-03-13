17:23  13 березня
Україна в Мінську підписала акт капітуляції
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 18:59 6

На Рівненщині пацієнти замісної терапії продавали наркотики

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 18:59 6
Читайте также на русском языке
Чоловіки продавали виписані їм ліки на "чорному" ринку
Фото: ГУ Нацполіції Рівненської області
Чоловіки продавали виписані їм ліки на "чорному" ринку

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Рівненської області

Правоохоронці провели 6 санкціонованих обшуків у п’ятьох мешканців Здолбунова, котрі перебувають на замісній терапії. Чоловіки продавали виписані ліки на "чорному ринку". Загальна вартість збутих наркотиків становить близько 20 тисяч гривень.

Під час обшуків полісмени знайшли 106 пігулок "бупренорфіну", 23 пігулки "димедролу" та 200 грамів марихуани. Пігулки вилучили та направили на експертизу. Окрім наркотиків правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони, банківські карти та рецепти на виписані медичні препарати.

Двох чоловіків 36-ти та 31-го року затримали та помістили до ізолятора на час слідства. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за фактом збуту наркотиків.


кримінал наркотики
У Рівному військовий торгував російськими набоями і наркотиками
12 березня 2020, 17:50
Маршрут "під кайфом”: у Хмельницькому пасажирів возив наркоман
11 березня 2020, 11:29
У Києві затримали наркоторговців з товаром на мільйон гривень
06 березня 2020, 17:30
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 21:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Андрій Смолій
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Всі блоги »
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »