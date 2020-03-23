На Волыни пытались вывезти из Украины почти 40 тысяч медицинских халатов

Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны масштабной партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных правительством к экспорту

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины пресекла попытку незаконного вывоза из страны масштабной партии товаров противоэпидемического назначения, запрещенных правительством к экспорту

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители остановили на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза. Во время таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.

Организаторы сделки пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тысячи евро.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее на Волыни разоблачили подпольное производство и продажу антисептиков.