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20 березня 2020, 13:38 4

На Рівненщині колекціонер намагався вивезти за кордон історичні реліквії

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20 березня 2020, 13:38 4
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На Рівненщині затримали колекціонера, котрий намагався вивезти з країни цінні історичні реліквії
Фото: СБУ
На Рівненщині затримали колекціонера, котрий намагався вивезти з країни цінні історичні реліквії

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Колекціонер планував перевезти закордон старовинні ікони, паперові гроші та релігійні стародруки, датовані XVIII-XIХ століттям. Реліквії він скуповував у місцевих мешканців, а покупців шукав у інших країнах.

Контрабандиста викрили на митному посту "Городище" Поліської митниці. Чоловік заховав реліквії серед іншого багажу у своєму авто.

У волинянина вилучили 14 предметів старовини і направили до мистецтвознавців для проведення експертизи.

За фактом спроби контрабанди на зловмисника відкрили кримінальне провадження, повідомляють у пресцентрі УСБУ Рівненської області.


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