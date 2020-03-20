На Рівненщині колекціонер намагався вивезти за кордон історичні реліквії

На Рівненщині затримали колекціонера, котрий намагався вивезти з країни цінні історичні реліквії

Фото: СБУ

На Рівненщині затримали колекціонера, котрий намагався вивезти з країни цінні історичні реліквії

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Колекціонер планував перевезти закордон старовинні ікони, паперові гроші та релігійні стародруки, датовані XVIII-XIХ століттям. Реліквії він скуповував у місцевих мешканців, а покупців шукав у інших країнах.

Контрабандиста викрили на митному посту "Городище" Поліської митниці. Чоловік заховав реліквії серед іншого багажу у своєму авто.

У волинянина вилучили 14 предметів старовини і направили до мистецтвознавців для проведення експертизи.

За фактом спроби контрабанди на зловмисника відкрили кримінальне провадження, повідомляють у пресцентрі УСБУ Рівненської області.