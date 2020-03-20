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20 марта 2020, 11:02 16

Пятерых закарпатцев, которые вчера хотели убежать из больницы выписали

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20 марта 2020, 11:02 16
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Пять человек из Закарпатья, которых остановили в пункте пропуска "Дольск", выписали из инфекционного отделения Любешовской ЦРБ, не дождавшись теста на коронавирус
Пять человек из Закарпатья, которых остановили в пункте пропуска "Дольск", выписали из инфекционного отделения Любешовской ЦРБ, не дождавшись теста на коронавирус

Об этом сообщил директор КНП "Любешовская ЦРБ" Богдан Иванив, - говорится на сайте Любешовской общины, пишет RegioNews.

Учитывая врачебное наблюдение, а также удовлетворительное состояние мужчин и отсутствие повышенной температуры тела, врачи заведения решили их выписать.

Кроме того, с жителями Закарпатья провели разъяснительную работу по эпидемиологического плана.

У мужчин взяли согласие о том, что они осознают необходимость соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и режима самоизоляции в течение движения к месту назначения.

Они должны безотлагательно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.

Сопровождение мужчин обеспечила полиция.

Напомним, вчера пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытались бежать из Любешовской больницы, куда были госпитализированы.

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Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.

В черногорском городе Будва полиция задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.


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