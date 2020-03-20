Пятерых закарпатцев, которые вчера хотели убежать из больницы выписали
Об этом сообщил директор КНП "Любешовская ЦРБ" Богдан Иванив, - говорится на сайте Любешовской общины, пишет RegioNews.
Учитывая врачебное наблюдение, а также удовлетворительное состояние мужчин и отсутствие повышенной температуры тела, врачи заведения решили их выписать.
Кроме того, с жителями Закарпатья провели разъяснительную работу по эпидемиологического плана.
У мужчин взяли согласие о том, что они осознают необходимость соблюдения противоэпидемиологических мероприятий и режима самоизоляции в течение движения к месту назначения.
Они должны безотлагательно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства.
Сопровождение мужчин обеспечила полиция.
Напомним, вчера пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытались бежать из Любешовской больницы, куда были госпитализированы.
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Напомним, ранее в Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицу. Ее оштрафовала итальянская полиция.
В черногорском городе Будва полиция задержала гражданку Украины за нарушение режима самоизоляции.
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