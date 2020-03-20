Пятерых закарпатцев, которые вчера хотели убежать из больницы выписали

Пять человек из Закарпатья, которых остановили в пункте пропуска "Дольск", выписали из инфекционного отделения Любешовской ЦРБ, не дождавшись теста на коронавирус

Пять человек из Закарпатья, которых остановили в пункте пропуска "Дольск", выписали из инфекционного отделения Любешовской ЦРБ, не дождавшись теста на коронавирус

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