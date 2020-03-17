Волынские шахтеры снова бастуют
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на volyn.com.ua.
Основные требования - выплата задолженности по зарплате, аттестация рабочих мест, реализация накопленного на складах угля. Шахтеры также настаивают на освобождении от занимаемой должности в. И. о. генерального директора ГП "Волыньуголь" Владимира Юркива, обвиняя его в бездействии.
Новая волна забастовки началась еще на прошлой неделе. К ней добавилось отключения электроэнергии на угольных предприятиях из-за долга в размере 177 миллионов гривен, который накапливался годами. В результате перестало работать оборудования на шахтах и вентиляторы. Это могло привести к затоплению шахт, которое граничит с экологическим бедствием.
На следующий день подачу тока восстановили, хотя проблема долга перед ГП "Региональные электрические сети", которое сделало предупредительный шаг, не решена.
Как сообщил председатель Волынского теркома работников угольной промышленности Роман Юзефович, они проведут экстренное заседание, чтобы определиться относительно дальнейших забастовок.
К слову, угля сейчас добывают только на шахте "Бужанская" - в пределах 70-80 тонн в сутки, что составляет менее 50% от планового показателя.
Долг перед работниками ГП "Волыньуголь" - более 30 миллионов гривен.
Напомним, на минувшей неделе шахтеры "Волыньугля" уже бастовали под офисом компании.
- 16:38 17 марта Коронавирус: доллар перевалил за 29 гривен
- 16:37 17 марта Путин во время карантина посетит оккупированный Крым
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных