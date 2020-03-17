Волынские шахтеры снова бастуют

Почти сто представителей двух действующих нововолынских шахт - №9 и "Бужанская" - продолжили свой протест, заблокировав трассу Ковель - Жовква вблизи государственного предприятия "Волыньуголь"

Фото: БУГ

Почти сто представителей двух действующих нововолынских шахт - №9 и "Бужанская" - продолжили свой протест, заблокировав трассу Ковель - Жовква вблизи государственного предприятия "Волыньуголь"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на volyn.com.ua.

Основные требования - выплата задолженности по зарплате, аттестация рабочих мест, реализация накопленного на складах угля. Шахтеры также настаивают на освобождении от занимаемой должности в. И. о. генерального директора ГП "Волыньуголь" Владимира Юркива, обвиняя его в бездействии.

Новая волна забастовки началась еще на прошлой неделе. К ней добавилось отключения электроэнергии на угольных предприятиях из-за долга в размере 177 миллионов гривен, который накапливался годами. В результате перестало работать оборудования на шахтах и ​​вентиляторы. Это могло привести к затоплению шахт, которое граничит с экологическим бедствием.

На следующий день подачу тока восстановили, хотя проблема долга перед ГП "Региональные электрические сети", которое сделало предупредительный шаг, не решена.

Как сообщил председатель Волынского теркома работников угольной промышленности Роман Юзефович, они проведут экстренное заседание, чтобы определиться относительно дальнейших забастовок.

К слову, угля сейчас добывают только на шахте "Бужанская" - в пределах 70-80 тонн в сутки, что составляет менее 50% от планового показателя.

Долг перед работниками ГП "Волыньуголь" - более 30 миллионов гривен.

Напомним, на минувшей неделе шахтеры "Волыньугля" уже бастовали под офисом компании.