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11 березня 2020, 13:51 7

На Волині дві шахти зупинили роботи - немає електропостачання

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11 березня 2020, 13:51 7
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Через борги за електроенергію енергетики знеструмили дві шахти ДП "Волиньвугілля"
Фото: twitter.com
Через борги за електроенергію енергетики знеструмили дві шахти ДП "Волиньвугілля"

Про це пише Regionews з посиланням на Суспільне.

Як розповів голова Волинського територіального комітету профспілки працівників вугільної промисловості Роман Юзефович, виробничий процес повністю паралізований.

Заборгованість державного підприємства за електроенергію станом на 11 березня сягнула 170 млн грн, повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки шахтарів України Михайло Волинець.

ОНОВЛЮЄТЬСЯ Станом на 9.30 повністю відключені від електропостачання шахти "Бужанська" та "Нововолинська 9" ДП...

Опубліковано Михайло Волинець Середа, 11 березня 2020 р.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про страйк шахтарів ДП "Волиньвугілля". Вони вимагають відставки виконувача обов’язків генерального директора "Волиньвугілля" Володимира Юрківа і директора шахти "Бужанська" Олександра Стойловського. При невиконанні їхніх вимог шахтарі надалі не працюватимуть.

Зі слів Романа Юзефовича, учора протестувальники надіслали відповідне звернення до профільного міністерства. Відповідь з Києва очікують найближчими днями.


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