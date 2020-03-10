11:36  10 березня
У ВООЗ розказали, скільки потрібно часу на одужання від коронавірусу
15:17  10 березня
Справа Зеленського: суд обрав Федині запобіжний захід
14:06  10 березня
Справа МН17: адвокати підозрюваного росіянина не знають, хто їм платить
UA | RU
UA | RU
10 березня 2020, 12:24 4

Волинські шахтарі протестують під стінами "Волиньвугілля"

Читайте также
на русском языке
10 березня 2020, 12:24 4
Читайте также на русском языке
10-го березня шахтарі зібралися під будівлею ДП "Волиньвугілля" у Нововолинську на акцію протесту. Вимагають підвищення зарплат, нового обладнання і зміни керівництва шахт 
Фото: "БУГ"
10-го березня шахтарі зібралися під будівлею ДП "Волиньвугілля" у Нововолинську на акцію протесту. Вимагають підвищення зарплат, нового обладнання і зміни керівництва шахт 

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Буг".

Працівники шахти №9 та "Бужанська" прийшли під "Волиньвугілля", а потім відправилися для розмови з керівництвом до актової зали.

У ДП"Волиньвугіля" шахтарі вимагають зарплат

Опубліковано Інтернет-видання "БУГ" Вівторок, 10 березня 2020 р.

Гірники вимагають від т.в.о. генерального директора вугільного підприємства Володимира Юрківа нового безпечного обладнання і вчасної виплати зарплат, передають журналісти з місця подій.

"Люди обурені. Викрикують "Ганьба” та просять Юрківа писати заяву на звільнення з посади. Розповідають, що на шахтах немає обладнання. Окрім того, незадоволені роботою директора Бужанської та просять і його звільнення”, - зазначають кореспонденти.

Як ми вже повідомляли раніше, сьогодні шахтарі протестують також у Кропивницькому.


шахта шахтар мітинг
У Кропивницькому на мітинг вийшли шахтарі
10 березня 2020, 10:37
Зеленський доручив Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств
25 лютого 2020, 13:50
Кабмін перерахував 163 млн грн борги із зарплат шахтарям
10 лютого 2020, 19:01
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 березня 2020, 13:18
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Сергій Куюн
Вадим Денисенко
Андрій Романенко
Всі блоги »
Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"
09 березня 2020, 19:26
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Всі публікації »
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Всі відео »
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »