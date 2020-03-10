Волинські шахтарі протестують під стінами "Волиньвугілля"

10-го березня шахтарі зібралися під будівлею ДП "Волиньвугілля" у Нововолинську на акцію протесту. Вимагають підвищення зарплат, нового обладнання і зміни керівництва шахт

Фото: "БУГ"

10-го березня шахтарі зібралися під будівлею ДП "Волиньвугілля" у Нововолинську на акцію протесту. Вимагають підвищення зарплат, нового обладнання і зміни керівництва шахт

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Буг".

Працівники шахти №9 та "Бужанська" прийшли під "Волиньвугілля", а потім відправилися для розмови з керівництвом до актової зали.

У ДП"Волиньвугіля" шахтарі вимагають зарплат Опубліковано Інтернет-видання "БУГ" Вівторок, 10 березня 2020 р.

Гірники вимагають від т.в.о. генерального директора вугільного підприємства Володимира Юрківа нового безпечного обладнання і вчасної виплати зарплат, передають журналісти з місця подій.

"Люди обурені. Викрикують "Ганьба” та просять Юрківа писати заяву на звільнення з посади. Розповідають, що на шахтах немає обладнання. Окрім того, незадоволені роботою директора Бужанської та просять і його звільнення”, - зазначають кореспонденти.

Як ми вже повідомляли раніше, сьогодні шахтарі протестують також у Кропивницькому.