На Волині блокували контрабанду наркотиків
Про це інформує пресслужба СБУ, пише RegioNews.
Оперативники спецслужби затримали у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" одного з кур’єрів наркоугруповання. Він намагався ввезти в Україну майже 500 пігулок зі вмістом псевдоефедрину, прихованих серед продуктів харчування.
Слідчі задокументували, що організаторами наркобізнесу є мешканці Волинської та Рівненської областей. Загалом зафіксовано контрабанду майже 5 тисяч наркомістких пігулок до однієї з підпільних лабораторій.
Товар наркоділки реалізовували дрібними партіями на території Рівненщини, де знаходилось підпільне "виробництво".
Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та розташування нарколабораторії правоохоронці вилучили майже кілограм перемеленого прекурсору, підготовленого для виготовлення "первинтину", хімічний посуд, необхідний для його синтезу, а також готові наркотики та психотропи.
У зловмисників також виявлено незареєстрований пістолет марки "Беретта" з боєприпасами та бойові гранати Ф-1 та РГН із запалами.
Встановлено особи двох організаторів, одному з них оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.
Після проведення відповідних експертиз та комплексу слідчих дій вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри всім фігурантам провадження у вчиненні злочину з кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в складі організованої злочинної групи.
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