17:33  04 березня
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 17:54 1

На Волині блокували контрабанду наркотиків

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 17:54 1
Читайте также на русском языке
Служба безпеки України блокувала контрабанду з Євросоюзу великих партій прекурсорів, з яких виготовляли психотропи у підпільних нарколабораторіях 
Фото: СБУ
Служба безпеки України блокувала контрабанду з Євросоюзу великих партій прекурсорів, з яких виготовляли психотропи у підпільних нарколабораторіях 

Про це інформує пресслужба СБУ, пише RegioNews.

Оперативники спецслужби затримали у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" одного з кур’єрів наркоугруповання. Він намагався ввезти в Україну майже 500 пігулок зі вмістом псевдоефедрину, прихованих серед продуктів харчування.

Слідчі задокументували, що організаторами наркобізнесу є мешканці Волинської та Рівненської областей. Загалом зафіксовано контрабанду майже 5 тисяч наркомістких пігулок до однієї з підпільних лабораторій.

Товар наркоділки реалізовували дрібними партіями на території Рівненщини, де знаходилось підпільне "виробництво".

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та розташування нарколабораторії правоохоронці вилучили майже кілограм перемеленого прекурсору, підготовленого для виготовлення "первинтину", хімічний посуд, необхідний для його синтезу, а також готові наркотики та психотропи.

У зловмисників також виявлено незареєстрований пістолет марки "Беретта" з боєприпасами та бойові гранати Ф-1 та РГН із запалами.

Встановлено особи двох організаторів, одному з них оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Після проведення відповідних експертиз та комплексу слідчих дій вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри всім фігурантам провадження у вчиненні злочину з кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в складі організованої злочинної групи.


контрабанда наркотики
На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень 
04 березня 2020, 17:37
На Закарпатті чоловік вирощував марихуану у підвалі свого будинку
04 березня 2020, 14:23
На Волині прикордонники вилучили 113 банок чорної ікри
04 березня 2020, 12:08
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »