На Волині прикордонники вилучили 113 банок чорної ікри

Перевезти через державний кордон 32 кілограми осетрової ікри намагався наш співвітчизник

Фото: Держприкордонслужба України

Перевезти через державний кордон 32 кілограми осетрової ікри намагався наш співвітчизник

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише RegioNews.

Сьогодні вночі через пункт пропуску "Ягодин" чоловік мікроавтобусом "Фольксваген" заїхав в Україну.

Під час поглибленого огляду авта прикордонники з оперативниками та митниками в ніші над переднім пасажирським сидінням та в конструктивних складових виявили 113 банок з чорною ікрою осетра.

Наразі товар загальною вагою майже 32 кг вилучено.

Вартість делікатесу найвищого ґатунку склала майже півмільйона гривень.